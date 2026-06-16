DAÜ’den ABD’deki Virscend Üniversitesi ile yeni akademik ortaklık

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Virscend Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzaladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Virscend Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzaladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokol kapsamında öğrenciler için 3+1 lisans ve 1+1 yüksek lisans programları hayata geçirilecek. DAÜ öğrencileri, özel ortaklık bursu ile eğitimlerinin bir bölümünü çevrim içi tamamlayarak Virscend Üniversitesi’nden tam akredite edilmiş ABD diploması alma fırsatı elde edecek.

Anlaşma, ortak diploma programlarının yanı sıra öğrenci değişimi, akademik projeler ve öğretim üyesi iş birliklerini de kapsıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, iş birliğinin üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda öğrencilere küresel ölçekte rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı.