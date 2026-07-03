Dereboyu’nda Kısa Süreli Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücü Polisi Görünce Kaçtı

KIBRIS 6

Yayınlama: 03 Temmuz 2026 Cuma 22:27 | Güncellendi: 03.07.2026 20:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis ekiplerini fark eden şahıs, kullandığı aracı yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede kısa süreli bir kovalamaca yaşanırken, trafik ekipleri şahsın yakalanması için harekete geçti. Olay, Dereboyu’nda bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, polis e…

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Polis ekiplerini fark eden şahıs, kullandığı aracı yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede kısa süreli bir kovalamaca yaşanırken, trafik ekipleri şahsın yakalanması için harekete geçti. Olay, Dereboyu’nda bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi takdir topladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Lefkoşa Trafik Şubesi ekiplerinin, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.