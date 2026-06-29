Dikelya’da acı olay... Kilitli Araçta Bulunan İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İngiliz Üsler Polisi, olayla ilgili ihmalkârlık şüphesi üzerine çocukların babası ve üvey annesini gözaltına alarak kelepçeledi.

İngiliz Üsler Polisi, olayla ilgili ihmalkârlık şüphesi üzerine çocukların babası ve üvey annesini gözaltına alarak kelepçeledi.

Bölge Topluluk Konseyi Başkanı Giorgos Ioulianos, çocukların Bulgaristan’dan geldiklerini ve tatil amacıyla babalarıyla birlikte Kıbrıs’ta bulunduklarını açıkladı.

Olayın, sabah saatlerinde baba ve üvey annenin işe gitmesinin ardından ortaya çıktığı, iki çocuğun kilitli araç içerisinde hareketsiz halde bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocukların yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk bulgular, çocukların araca kendi başlarına girmiş ve kapıları kilitlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ortaya koyarken, ayrıca uyumaları için araçta bırakılmış olabilecekleri yönündeki değerlendirmelerin de soruşturma kapsamında ele alındığı ifade edildi.

Ancak araçta tespit edilen yanık izleri, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Polis, çocukların araç içerisinde nasıl kilitli kaldıkları ve trajik olaya yol açan koşulların netleştirilmesi için tüm ihtimallerin titizlikle araştırıldığını açıkladı.