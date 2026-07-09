Dinçyürek: Dikmen Sağlık Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Dinçyürek, birkaç yıl önce Başbakan ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda ülke genelindeki sağlık altyapısının kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, "Birkaç yıl önce Sayın Başbakan'la beraber yaptığımız toplantıda ada genelindeki sağlığı masaya yatırdık ve ada genelinde sağlıkta atacağımız ad…

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Dinçyürek, birkaç yıl önce Başbakan ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda ülke genelindeki sağlık altyapısının kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, "Birkaç yıl önce Sayın Başbakan'la beraber yaptığımız toplantıda ada genelindeki sağlığı masaya yatırdık ve ada genelinde sağlıkta atacağımız adımlar planlandı. Bu ortaya çıkan planlama neticesinde adım adım ada genelinde dört büyük sağlık merkezi, dört büyük hastane inşaatı eş zamanlı ile başladık." dedi.

Dikmen Sağlık Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığını ifade eden Dinçyürek, "Çok yakın tarihte Dikmen'de inşaatına başladığımız bu sağlık merkezinde biz artık sona doğru geliyoruz. Kısa zamanda tamamlayacağız ve Dikmen ve bölge halkının hizmetine sunacağız. Şimdiden bölgeye, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.