Dinçyürek: Yeni Girne Hastanesi açılışı için geri sayım başladı

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Yeni Girne Hastanesi’nde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Yeni Girne Hastanesi’nde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.

Dinçyürek, hastanenin yeni binasının açılışına doğru çok önemli bir gün yaşandığını belirterek, bugün itibarıyla toplam 10 tır dolusu tıbbi cihaz ve hastane ekipmanının teslim alındığını ve montaj safhasının başladığını söyledi.

Hastaneye ulaştırılan malzemeler arasında MR, tomografi, röntgen ve ultrason başta olmak üzere tüm büyük tanı cihazlarının bulunduğunu ifade eden Dinçyürek, cihazların montaj çalışmalarının da başladığını kaydetti.

Yeni Girne Hastanesi’nin açılışı için hazırlıkların adım adım sürdüğünü vurgulayan Dinçyürek, “Montajları başlamıştır. Adım adım açılışa hazırlanıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.