Dinçyürek: Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi tamamlanmak üzere

Bölgeye giderek hastanede incelemelerde bulunan Dinçyürek, “Hastanemizin inşaatı bitmek üzere. İç inşaat alanında sadece diyaliz bölümünde altyapı hatlarının ve su tesisatının çekilmesi kaldı. Bunun hemen ardından o bölüm de kapatılacak ve eksik olan fotosel kapı takılacak. Böylece hastanenin iç kısmı tamamlanmış olacak.” dedi. Bir iki hafta içer…

Bölgeye giderek hastanede incelemelerde bulunan Dinçyürek, “Hastanemizin inşaatı bitmek üzere. İç inşaat alanında sadece diyaliz bölümünde altyapı hatlarının ve su tesisatının çekilmesi kaldı. Bunun hemen ardından o bölüm de kapatılacak ve eksik olan fotosel kapı takılacak. Böylece hastanenin iç kısmı tamamlanmış olacak.” dedi.

Bir iki hafta içerisinde çevre düzenleme çalışmalarının da tamamen tamamlanacağını ifade eden Dinçyürek, artık binanın iç bölümünün kapatıldığını ve donanım sürecine geçildiğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, “Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin ihtiyaç duyduğu, ihalelerini tamamladığımız ve temin ettiğimiz bütün donanım ile tıbbi cihazları peyderpey hastaneye monte ediyoruz. Hastanemizin açılışına hazırlanıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.