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Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

KIBRIS 21
Yayınlama: 13 Haziran 2026 Cumartesi 14:47 | Güncellendi: 13.06.2026 22:57 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje ve bariyerlere çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje ve bariyerlere çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, O.Y (E-28), 112 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZK 910 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, orta refüjdeki bordür taşlarına ve yolun sonunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü O.Y, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs