Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

KIBRIS 15

Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 16:04 | Güncellendi: 14.07.2026 15:37 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis açıklamasına göre, Semih Sancar Caddesi üzerinde Doğu istikametine seyreden salon aracın sürücüsü N.Y. (20), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç, kaldırım üzerindeki elektrik direği ile elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve ç…

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Polis açıklamasına göre, Semih Sancar Caddesi üzerinde Doğu istikametine seyreden salon aracın sürücüsü N.Y. (20), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç, kaldırım üzerindeki elektrik direği ile elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve çarpılan altyapı unsurlarında hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.