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14 Temmuz 2026 Salı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı
Polis açıklamasına göre, Semih Sancar Caddesi üzerinde Doğu istikametine seyreden salon aracın sürücüsü N.Y. (20), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç, kaldırım üzerindeki elektrik direği ile elektrik panosuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta ve ç…
Polis açıklamasına göre, Semih Sancar Caddesi üzerinde Doğu istikametine seyreden salon aracın sürücüsü N.Y. (20), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç, kaldırım üzerindeki elektrik direği ile elektrik panosuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta ve çarpılan altyapı unsurlarında hasar meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs