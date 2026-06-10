Dört ülkeden Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail’e yaptırım kararı

İsrail’e olan tepki her geçen gün büyüyor.

İsrail’e olan tepki her geçen gün büyüyor.

Gazze ve Lübnan’da tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanırken dünya ülkeleri artık bu duruma kayıtsız kalmıyor.

4 ÜLKE YAPTIRIM KARARI ALDI

İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’da şiddeti finanse eden, kolaylaştıran ve gerçekleştiren İsrail bağlantılı kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Dört ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra Avustralya’nın da yer aldığı ortak açıklamada, adımların “Filistinli sivillere yönelik yerleşimci şiddetinin korkunç seviyelerinden sorumlu aşırılık yanlısı yerleşimcileri hesap verebilir kılmayı” amaçladığı belirtildi.

İSRAİLLİ BAKAN FRANSA’YA GİREMEYECEK

İsrail hükümetinin “sahadaki durumu ele almak için acil adımlar atmaması” halinde daha fazla adım atılacağı uyarısı yapıldığı açıklamada ayrıca, “İsrail hükümetini Batı Şeria’daki şiddet olayları için anlamlı bir hesap verebilirlik sağlamak üzere harekete geçmeye çağırmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yerleşimci örgütlerin dört lideri ve 21 şiddet yanlısı yerleşimcinin Fransa’ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

İSRAİL KINAMA MESAJI YAYINLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu yaptırımları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım uygulayan ülkelerin hükümetleri “antisemitizmi kontrol edememekle” ve “benzer adımlarla antisemitizmi teşvik etmekle” suçladı.

Dört ülkenin aldığı karar, geçtiğimiz hafta Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından açıklanan yaptırımların ardından geldi.

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ ÜZERİNDEN GİZLİ İŞGAL

Söz konusu karar, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik şiddet olayların artırdığı bir dönemde geldi.

Diplomatlar, bu şiddetin Filistin devletinin kurulma ihtimalini zayıflatmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Endişe edilen konulardan biri de İsrail’in Doğu Kudüs’ün doğusunda inşa etmeyi planladığı, “E1 Projesi” olarak bilinen yerleşim planı olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu planın Batı Şeria’yı ikiye böleceği ve Filistinlilerin bağımsız devletlerinin bir parçası olarak görmek istediği Doğu Kudüs ile bağlantılarını keseceği belirtiliyor.

BATI ŞERİA’YI İŞGAL POLİTİKASI

1967 yılında İsrail’in Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri’ni işgal etmesiyle sonuçlanan “Altı Gün Savaşı”nın ardından yaşanan süreçte, İsrail, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmeye başlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) dahil birçok ülke ve uluslararası kuruluş, bu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.