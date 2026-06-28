Dumlupınar “istikrar” dedi “Kayalılar” dedi

AKSA Süper Lig ekibi Dumlupınar’da Ali Gülhan başkanlığındaki yönetim kurulu takımda yönetimsel istikrarın sürmesi adına teknik ekiple devam kararı alındı. Dumlupınar, son sezonlarda başarılı sonuçlar elde eden Hüseyin Kayalılar ile yeni sezonda da yola devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim bir süreden beri devam eden görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldığını ve yeni sezonda da takımın başında Hüseyin Kayalılar’ın olacağı belirtildi. Öte yandan Hüseyin Kayalılar ile birlikte görev yapacak sportif direktörün ise ilerleyen günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.