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Dumlupınar “istikrar” dedi “Kayalılar” dedi

SPOR 25
Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 00:06 | Güncellendi: 28.06.2026 12:20 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
AKSA Süper Lig ekibi Dumlupınar’da Ali Gülhan başkanlığındaki yönetim kurulu takımda yönetimsel istikrarın sürmesi adına teknik ekiple devam kararı alındı. Dumlupınar, son sezonlarda başarılı sonuçlar elde eden Hüseyin Kayalılar ile yeni sezonda da yola devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim bir süreden beri devam eden görüşmeler neticesinde anlaşma…
Dumlupınar “istikrar” dedi “Kayalılar” dedi
AKSA Süper Lig ekibi Dumlupınar’da Ali Gülhan başkanlığındaki yönetim kurulu takımda yönetimsel istikrarın sürmesi adına teknik ekiple devam kararı alındı. Dumlupınar, son sezonlarda başarılı sonuçlar elde eden Hüseyin Kayalılar ile yeni sezonda da yola devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim bir süreden beri devam eden görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldığını ve yeni sezonda da takımın başında Hüseyin Kayalılar’ın olacağı belirtildi. Öte yandan Hüseyin Kayalılar ile birlikte görev yapacak sportif direktörün ise ilerleyen günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi