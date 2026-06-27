U13 Ligi’nde heyecan başladı

U13 Ligi, oynanan karşılaşmalarla başladı. 2025-2026 futbol sezonunda gerçekleştirilen U13 Ligi’nde 5 grupta toplam 37 takım mücadele ediyor.

U13 Ligi, oynanan karşılaşmalarla başladı. 2025-2026 futbol sezonunda gerçekleştirilen U13 Ligi’nde 5 grupta toplam 37 takım mücadele ediyor.

2 grupta 8’erli, 3 grupta ise 7’şerli takımdan oluşan ligde, grup maçları tek devreli lig formatında oynanacak ve ardından final yolu etabı gerçekleştirilecek.

İlk hafta oynanan 16 karşılaşmada fileler 66 kez havalanırken, 6 mücadelede ev sahibi takımlar, 10 karşılaşmada ise deplasman ekipleri galip geldi.

Gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar ile en iyi dördüncü ekip Son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

İlk haftanın liderleri

U13 Ligi’nde ilk hafta sonunda gruplarında liderlik koltuğuna oturan takımlar şöyle oldu:

1.Grup: Yeniboğaziçi

2.Grup: Ergazi

3.Grup: Küçük Kaymaklı

4.Grup: Doğan Türk Birliği

5.Grup: Mustafa Hacıali Yılmazköy

İlk haftanın en farklı galibiyetini 5. Grup’ta Mustafa Hacıali Yılmazköy elde etti. Yılmazköy, Gaziveren’i 12-0 mağlup ederek dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

İlk hafta sonuçları

1. Grup

Dumlupınar-DND L. Gençler Birliği: 3-1

Karpaz Spor Akademisi-1461 İskele Trabzonspor: 2-4

Mağusa Türk Gücü-Yedikonuk: 6-0

Mormenekşe-Yeniboğaziçi: 0-10

2. Grup

Ergazi-Akova Vuda: 7-0

Geçitkale-Türkmenköy: 1-4

Mutluyaka-Vadili: 0-1

3. Grup

Değirmenlik-Çetinkaya: 0-5

Göçmenköy-Cihangir: 1-0

Gönyeli-Yenicami: 1-2

Küçük Kaymaklı-Yenikent Perçinci: 6-0

4. Grup

Perre Spor Derneği-Ali Can Gül SAD: 0-1

Karaoğlanoğlu-Doğan Türk Birliği: 0-8

Düzkaya-Girne Halk Evi: 1-2

5. Grup

Baf Ülkü Yurdu-Alayköy Gençlik: 11-0

Gaziveren-Mustafa Hacıali Yılmazköy: 0-12

Haber: Ahmet OGAN