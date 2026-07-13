Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı

2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı sona erdi. Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.
Çeyrek finalin ilk maçında Fransa, Fas’ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist olmuştu. Turnuvadaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında İspanya, Belçika’yı 2-1 yenmişti.
Yarı finalin üçüncü maçında İngiltere, uzatmaya giden mücadelede Norveç’i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Çeyrek finaldeki son karşılaşmada ise Arjantin, uzatmalarda İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.
Yarı final karşılaşmalarının maç programı TSİ şöyle:
14 Temmuz Salı
22.00: Fransa-İspanya
15 Temmuz Çarşamba
22.00: İngiltere-Arjantin
2026 Dünya Kupası’nın finali, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak, mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.