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Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı

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Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 02:50 | Güncellendi: 13.07.2026 01:22 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
2026 Dünya Kupası&#8217;nda çeyrek final etabı sona erdi. Dünya Kupası&#8217;nda yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.
Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı

2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı sona erdi. Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

Çeyrek finalin ilk maçında Fransa, Fas’ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist olmuştu. Turnuvadaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında İspanya, Belçika’yı 2-1 yenmişti.

Yarı finalin üçüncü maçında İngiltere, uzatmaya giden mücadelede Norveç’i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finaldeki son karşılaşmada ise Arjantin, uzatmalarda İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.

Yarı final karşılaşmalarının maç programı TSİ şöyle:

14 Temmuz Salı
22.00: Fransa-İspanya

15 Temmuz Çarşamba
22.00: İngiltere-Arjantin

2026 Dünya Kupası’nın finali, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak, mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi