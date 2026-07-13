Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı

2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı sona erdi. Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı sona erdi. Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

Çeyrek finalin ilk maçında Fransa, Fas’ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist olmuştu. Turnuvadaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında İspanya, Belçika’yı 2-1 yenmişti.

Yarı finalin üçüncü maçında İngiltere, uzatmaya giden mücadelede Norveç’i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finaldeki son karşılaşmada ise Arjantin, uzatmalarda İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.

Yarı final karşılaşmalarının maç programı TSİ şöyle:

14 Temmuz Salı

22.00: Fransa-İspanya

15 Temmuz Çarşamba

22.00: İngiltere-Arjantin

2026 Dünya Kupası’nın finali, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak, mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.