Eğitimde rekorların ve başarının tek adresi DA VİNCİ dershanesi

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının 8. sınıflar için düzenlediği, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Okul ve Programlarına, Yerleştirme Sınavı (BEAL – 20TFL – NKL) sonuçlarında rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının 8. sınıflar için düzenlediği, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Okul ve Programlarına, Yerleştirme Sınavı (BEAL – 20TFL – NKL) sonuçlarında rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Da Vinci’li öğrencilerden KKTC ŞAMPİYONLARI ve BEAL-ALP 1’incileri BERFİN FULYA YILDIRIMLAR VE BUSE NUR PARLAK 20 TFL 1’İNCİSİ ELİF YAĞMUR DÖNEKLİ BEAL – IGCSE PROGRAMI 1’İNCİSİ ZEYNEP KORUCU BEAL – ALP 3’ÜNCÜSÜ ÖMER KARA BEAL – IGCSE 3’ÜNCÜSÜ ATA ÖZTÜRK ÖZSOY BEAL – ALP 4’ÜNCÜLERİ BAHAR ARMİNBEHLÜL, BEYHAN IŞINSU HALAT , MERYEM GÜNEY BEAL – IGCSE 4’ÜNCÜLERİ DARİN İSHAK ESMER, HALİLBEK NAJMİDDİNOV, SAHİL ŞENÇAĞ BEAL – ALP 5’İNCİLERİ ESEN ADA ŞAHBAZ, SONGÜL ASİL, YUNUS EMRE ARAS 20 TFL 5’İNCİLERİ AFET DOLMACI, HÜSEYİN TANRIÖVER DA VİNCİ BİLİM ve SANAT MERKEZİ ile hedefledikleri başarıya ulaştı.

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Okul ve Programlarına Yerleştirme Sınavı (BEAL – 20TFL – NKL) sonuçlarına göre; BEAL-ALP’de ilk 10’da 9, BEAL-IGCSE’de ilk 10’da 7, 20 TFL’de ilk 5’te 3 olmak üzere DA VİNCİ ile hazırlanan öğrencileri hedefledikleri programlara yerleşti.

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Koordinatörü Güren Koral, kurumun 13 yıldır binlerce öğrencinin eğitim yolculuğuna rehberlik ettiğini belirterek, bu yıl da elde edilen kitlesel başarıyla eğitimdeki istikrarlı yükselişlerini sürdürdüklerini ifade etti. Adını büyük düşünür ve bilim insanı, Leonardo Da Vinci’den alan kurumun; araştıran, sorgulayan, üreten ve hayal kuran bireyler yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Koral, başarının tesadüf değil; planlı çalışma, disiplinli eğitim anlayışı, öğretmenlerin özverisi, velilerin desteği ve öğrencilerin azmiyle ortaya çıktığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” sözünü rehber edindiklerini belirten Koral, elde edilen başarıların bu anlayışın en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Tüm başarılı öğrencileri tebrik eden Koral, Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi olarak eğitimde kaliteyi ve başarıyı daha da ileriye taşımaya, öğrencileri yalnızca sınavlara değil hayata hazırlamaya devam edeceklerini kaydetti. Bir toplumun gelişmesinde rol almış olmaktan gurur duyduklarını ve bu gelişmede Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezinin büyük payının olduğunu dile getirdi.

“İYİ GELECEK, İYİ BİR EĞİTİMLE GELECEK!”

Lefkoşa Şube Müdürü İ. Şahin, bu zorlu süreçte özverili gayretleriyle bu başarının mimarı olan öğrencileri, aileleri ve eğitmen arkadaşlarını kutladı. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu yıl da elde edilen üstün başarının tesadüfen oluşmadığını belirtti.

Aileler, öğrenciler ve tüm Da Vinci ailesinin birlikte yarattıkları güven ortamında birbirleriyle uyumlu çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Şahin, bu yıl elde ettikleri üstün başarı ile kurum olarak başarı geleneğini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Şahin, yerleştirme sınavının sonuçlarına göre “İyi Gelecek, İyi Bir Eğitimle Gelecek” sloganıyla 13 yıldır hizmet veren Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi Anadolu Lisesi Ve Fen Lisesi Okul Ve Programlarına Yerleştirme Sınavı (BEAL – 20TFL – NKL) sonuçlarına göre; BEAL-ALP’de ilk 10 da 9, BEAL-IGCSE’de ilk 10’da 7 , 20 TFL’de ilk 5’te 3 olmak üzere DA VİNCİ ile hazırlanan öğrenciler hedefledikleri programlara yerleşti.

Rehber Öğretmen Sayın Mehmet Çelik, öğrencilerin sadece bir sınavı geçmediklerini; sabır, çalışkanlık ve kararlılıkla hayata dair çok önemli bir adım attıklarını ve bu başarı; planlı ve disiplinli çalışmanın da bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Eğitim yılı boyunca gençlerin bu yolculukta yorulduklarını, vazgeçmek istedikleri anlar olduğunu fakat yılmadıklarını dile getirdi; çünkü öğrencilerin sadece okullara değil, aynı zamanda hayata hazırlandıklarını belirtti.

‘’Unutmayın, hayat sizden daima en iyi olmanızı değil; tutkunuzu, gayretinizi ve sabrınızı göstermenizi ister.’’ dedi. Çelik; son olarak bir çocuğun, en büyük şansının kendine inanan bir aileye sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı. Tanıtım toplantısı, Mehmet Çelik’in konuşmasının ardından öğrencilerin birbirlerini tebrik etmeleriyle ve toplu anı fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.