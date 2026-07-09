Ekmek teknesini soydu

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan 23 yaşındaki E.G., yemek sipariş uygulaması üzerinden verilen siparişlerin fiyatlarını değiştirerek iş yerini zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, E.G.'nin 6 Ocak ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasında, uygulama üzerinden oluşturulan yemek siparişlerindeki fiyatları değiştirerek toplam 3 bin 704 TL'yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturma kapsamında zanlı 8 Temmuz'da tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.