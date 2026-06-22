Emekli Astsubaylar Derneği’nden Yunan vekil Latinopoulou’nun açıklamalarına kınama

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkına yönelik “Düşmanca, önyargılı ve gerçek dışı ifadeler” kullanan Yunan Avrupa Parlamentosu üyesi Afroditi Latinopoulou’nun açıklamalarını kınadı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkına yönelik “Düşmanca, önyargılı ve gerçek dışı ifadeler” kullanan Yunan Avrupa Parlamentosu üyesi Afroditi Latinopoulou’nun açıklamalarını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının onlarca yıl maruz kaldığı katliamları, baskıları, zorunlu göçleri ve insan hakları ihlallerini görmezden gelen zihniyetin, bugün demokrasi ve insan hakları söylemlerinin arkasına saklanarak tarihi çarpıtma girişiminde bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974 Barış Harekâtı’nı ‘İşgal’ olarak nitelendirmek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini ve yaşadığı acıları inkâr etmek anlamına gelmektedir.” diyen Ömürlü, tarihi gerçeklerin ortada olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin garantörlük hakları çerçevesinde gerçekleştirdiği müdahalenin Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtardığını ve adaya barış ve istikrar getirdiğini ifade eden Ömürlü, şöyle devam etti:

“Avrupa Parlamentosu çatısı altında görev yapan bir siyasetçinin Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan nefret dolu ifadeler kullanması, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayması ve bölgede gerilimi tırmandırmaya yönelik söylemlerde bulunması; Avrupa’nın savunduğunu iddia ettiği demokrasi, hoşgörü ve ifade özgürlüğü değerleriyle açık bir çelişki oluşturmaktadır.”

– Kıbrıs Türk halkı; şehitlerinin kanı, gazilerinin fedakârlığı ve Türkiye’nin desteğiyle bugünlere ulaştı”

Kıbrıs Türk halkının “Kimsenin lütfuyla değil; şehitlerinin kanı, gazilerinin fedakârlığı ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle” bugünlere ulaştığını belirten Ömürlü, hiçbir siyasi çevre, uluslararası platform ve art niyetli söylemin bu tarihi gerçeği değiştiremeyeceğini kaydetti.

“Avrupa Parlamentosu’nu ve ilgili çevreleri, tek taraflı Rum-Yunan tezlerinin sözcülüğünü yapmak yerine, Kıbrıs’taki tarihi gerçekleri objektif şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz.” ifadesine yer veren Ömürlü, nefret söylemini körükleyen, halklar arasındaki düşmanlığı besleyen ve bölgede barışa zarar veren bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dernek olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasında sonuna kadar yanında olduğunu kaydeden Ömürlü, “Milli davamıza yönelik her türlü saldırı ve karalama girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” dedi.

Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı; kahraman gazilere ise şükranlarını sundu.