Ercan’da Yangın Söndürme Helikopteri teslim töreni yapıldı

Ercan Havalimanı’nda Yılmaz ve beraberindeki heyeti; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Ercan Havalimanı’nda Yılmaz ve beraberindeki heyeti; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Yılmaz’ın heyetinde; Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem yer alıyor.

- “Yangın Söndürme Helikopteri teslim töreni”

Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC'ye gelişleri ardından ilk olarak Ercan Havalimanı Apronu'nda düzenlenen Yangın Söndürme Helikopteri teslim törenine katıldı.

Törende, Türkiye'nin Kıbrıs'a görevlendirdiği Ka-32 tipi yangın söndürme helikopteri teslim alındı.

- Yılmaz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yangın söndürme helikopterinin erken müdahalede çok kıymetli olduğunu belirtti.

“Ne kadar erken müdahale olursa, sorunlar o kadar az maliyetli atlatılıyor.” diyen Yılmaz, helikopterin hayrlı olması temennisinde bulundu.

- Yumaklı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, “Bugün Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de doğal güzellikleri koruma adına buraya bir helikopter konuşlandırıyoruz.” dedi.

Yumaklı, 2,5 ton su atma kapasitesine sahip yangın söndürme helikopterinin son derece hızlı ve çevik olduğunu belirterek,

“KKTC Orman Dairesi’nin emrine geçici bir tahsisle vermiş olduk. Riskli dönem boyunca burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Türkiye'den de biz buraya destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla aynı zamanda bugün Devlet Su İşleri’nin yaptığı projeleri Tarım Bakanı ile birlikte inceleyeceklerini kaydeden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada da özellikle ben Mesarya Ovası'nın sulaması projesinin 2027 yılında biteceğini, aynı zamanda 207 kilometre uzunluğundaki içme suyu sisteminde de artık sona doğru yaklaşıldığını ifade etmek istiyorum.”