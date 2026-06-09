Ercan Havalimanı bayramda 181 bin yolcu ve 1232 uçağa hizmet verdi

T&T Havalimanı İşletmeciliği, tarifeli seferlerin yanı sıra charter ve ek uçuşlarla birlikte havalimanında yoğun bir giriş-çıkış trafiği yaşandığını ifade etti

T&T Havalimanı İşletmeciliği, tarifeli seferlerin yanı sıra charter ve ek uçuşlarla birlikte havalimanında yoğun bir giriş-çıkış trafiği yaşandığını ifade etti

Ercan bir günde 150 uçak trafiği ile tarihi bir rekora daha imza attı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, bayram haftasının son günü olan 31 Mayıs’ta gerçekleşen 150 uçaklık (iniş ve kalkış toplamı) trafiğin yeni Ercan Havalimanı tarihinde bir günde kaydedilen en yüksek uçak sayısı olduğunu ifade etti.

Özçelik, 150 uçaklık günlük trafiğin hem ülke turizminin hem de KKTC-Türkiye arasındaki hava ulaşım talebinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı süresince en fazla yoğunluğun 74 geliş, 76 gidiş toplam 150 uçak sayısı ile 31 Mayıs Pazar günü yaşandığını ifade ederek, 30 Mayıs günü de 70 geliş ve 69 gidiş olmak üzere toplamda 139 uçak trafiği ile en yoğun sayıya ulaşıldığını belirtti.

Yolcu rakamlarına bakıldığında ise 30 ve 31 Mayıs tarihlerindeki yoğunluğun gözle görülür olduğunu ifade eden Özçelik, 30 Mayıs’ta Ercan Havalimanı’nın 19 bin 602 yolcu, 31 Mayıs’ta ise 22 bin 83 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

88 bin yolcu adaya gelirken 93 bin yolcu çıkış yaptı

22 Mayıs- 31 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na gelen yolcu sayısının 88 bin 308, giden yolcu rakamının 92 bin 968 olduğuna işaret eden Özçelik, gelen uçak sayısının 615 giden uçak sayısının ise 617 olduğunu belirtti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nın 22 Mayıs’ta 17 bin 814 yolcu 119 uçak, 23 Mayıs’ta 17 bin 993 yolcu 122 uçak, 24 Mayıs günü 16 bin 961 yolcu 118 uçak, 25 Mayıs Pazartesi 17 bin 146 yolcu ve 114 uçak, Arife günü olan 26 Mayıs’ta 16 bin 946 yolcu 120 uçak, 27 Mayıs’ta 17 bin 9 yolcu 112 uçak, 28 Mayıs’ta 17 bin 272 yolcu ve 116 uçak, 29 Mayıs’ta 18 bin 450 yolcu 122 uçak, 30 Mayıs Cumartesi 19 bin 602 yolcu ve 139 uçak ve bayram tatilinin son günü ise 22 bin 83 yolcu ve 150 uçağa hizmet verdiğini kaydetti.