Erdoğan, Guterres ile Kıbrıs Adası’ndaki son gelişmeleri görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye’deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye’nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs Adası’ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan’daki insani durum da ele alındı.