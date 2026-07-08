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Erdoğan, Şara ile bir araya geldi

KIBRIS 7
Yayınlama: 08 Temmuz 2026 Çarşamba 22:49 | Güncellendi: 08.07.2026 20:13 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Erdoğan, Şara ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs