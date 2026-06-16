Ergenekon Avcılık ve Atıcılık Derneği’nden üçüncülük başarısı

Ergenekon Avcılık ve Atıcılık Derneği, ilk kez mücadele ettiği Kıyıdan Oltayla Balık Avlama Yarışı’nda takım klasmanında üçüncülük elde ederek organizasyonu başarıyla tamamladı.

Ergenekon Avcılık ve Atıcılık Derneği, ilk kez mücadele ettiği Kıyıdan Oltayla Balık Avlama Yarışı’nda takım klasmanında üçüncülük elde ederek organizasyonu başarıyla tamamladı.

Yarışmanın ardından yapılan açıklamada, elde edilen dereceden duyulan memnuniyet dile getirilirken, kulüp olarak gelecekte daha başarılı sonuçlara ulaşmayı hedefledikleri belirtildi. Dernek yönetimi, yarışmada emeği geçen tüm takım üyelerine teşekkür ederek, gösterdikleri performans ve takım ruhunun elde edilen başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, organizasyona katılan sporcuların özverili mücadelesinin takdir edildiği ifade edilerek, önümüzdeki yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmek için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.