Ergin Ataman, Panathinaikos’tan ayrıldı

Panathinaikos Basketbol Takımı’nda Türk Başantrenör Ergin Ataman dönemi sona erdi.

Panathinaikos Basketbol Takımı’nda Türk Başantrenör Ergin Ataman dönemi sona erdi.

2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü de yapan Ataman, takımını 2024 yılında Euroleague şampiyonluğuna, 1 kez de Yunanistan Ligi’nde şampiyonluğa taşıdı. Ataman bu süre zarfında 2 kez de Yunanistan Kupası’nı kazandı.

BU SEZON BAŞARI GELMEDİ

Ergin Ataman yönetimindeki yeşil-beyazlılar bu sezon ise Atina’da düzenlenen Final Four’a katılamadı ve Yunanistan Ligi’nde şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos’a kaptırdı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile görüşme yapan Ataman’ın durumu da netlik kazanırken, kulübün sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı.

ERGİN ATAMAN: TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA BİR KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞMIŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Panathinaikos’ta geçirdiği güzel günleri hayatı boyunca unutmayacağını belirten başantrenör Ergin Ataman, “Bu güzel ülkede, Atina’da gerçekten harika zamanlar geçirdim. Hem Panathinaikos ile hem de Giannakopoulos ile çalışmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ayrıca bu üç yıl içinde kulübe dört önemli kupa kazandırmış olmaktan da gurur duyuyorum. Her şeyden önce, EuroLeague şampiyonluğu… Hayatım boyunca bu günleri, yaşadığımız o eşsiz atmosferi ve Panathinaikos ailesinin verdiği inanılmaz desteği unutmayacağım. Türkiye ile Yunanistan arasında bir köprü kurmaya, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlamaya çalışmış olmaktan da gurur duyuyorum. Yunanistan’da tanıdığım samimi ve sıcak insanlardan dolayı da çok mutluyum. Sadece Panathinaikos taraftarları değil, diğer kulüplerin taraftarları ve pek çok insan bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi. Birlikte geçirdiğimiz bu üç yıl için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DIMITRIS GIANNAKOPOULOS: ERGİN İLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BİR HAYALDİ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise, “Ergin’le çalışmak benim için bir hayaldi. Ergin Ataman, Avrupa basketbolunda benim için her zaman en özel isim oldu, öyle de kalacak. Bu asla değişmeyecek. Bir hayalim vardı. Ailem bıraktıktan sonra kulübe yeniden bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak istiyordum. Takım Avrupa’da 17’nci sıradaydı. O günlerde Sounion’da oturup sürekli şunu düşünüyordum: “Ergin’i Panathinaikos’a nasıl getireceğim?” Biraz konuşmalar, ikna çabaları derken dünyanın en iyi koçunu Panathinaikos’a getirmeyi başardım. O da bunu sahada kanıtladı. Takımı Avrupa’da 17’nci sıradan alıp sadece bir yıl içinde Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Sonraki yıllar ise mücadeleyle geçti. Çünkü ikimiz de savaşçı insanlarız. Sisteme karşı mücadele ettik. Kazandığımız bu dört kupayla gurur duyuyorum. Hatta bize karşı verilen bu mücadele olmasaydı, bugün bu kupaların sayısının daha fazla olacağına inanıyorum. Geleceğin bize neler getireceğini kim bilebilir? Her şey için çok teşekkür ederim Ergin” dedi.