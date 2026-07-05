Erhürman: Ayia Napa’da saldırıya uğrayan KKTC vatandaşı hastanede tedavi altında

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa kentinde bir KKTC vatandaşının saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa kentinde bir KKTC vatandaşının saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 47 yaşındaki vatandaşın sabahın erken saatlerinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup tarafından saldırıya uğradığını ve yaralandığını belirtti. Yaralının Güney Kıbrıs’ta hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Erhürman, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesinin aile ve ilgili makamlarla temasa geçtiğini, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün de harekete geçtiğini kaydetti.

Erhürman, yaralı vatandaşın sağlık durumu ile olayın hukuki sürecinin yakından takip edildiğini vurgulayarak, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında yaralı vatandaşa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.