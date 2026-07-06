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Erhürman: Ayia Napa saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

KIBRIS 2
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 13:22 | Güncellendi: 06.07.2026 10:33 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki toplumlu teknik komite aracılığıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Ayia Napa’da meydana gelen olayla ilgili üç yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise arandığını belirtti.
Erhürman: Ayia Napa saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki toplumlu teknik komite aracılığıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Ayia Napa’da meydana gelen olayla ilgili üç yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise arandığını belirtti.

Ağır yaralanan Kıbrıslı Türkün sağlık durumuna ilişkin de iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi başkanları arasındaki temasların sürdüğünü kaydeden Erhürman, hem yaralının sağlık durumunun hem de olayın hukuki boyutunun tüm ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Erhürman, kamuoyunun yalnızca sağlıklı ve teyit edilmiş bilgilerle bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs