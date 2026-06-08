Erhürman – Holguin görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ikili görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Adadaki temasları kapsamında bugün sabah saatlerinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelen Holguin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını kaydetmişti.