Ertuğruloğlu: Türkiye’nin Garantörlüğü Kırmızı Çizgimizdir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda son günlerde gündeme getirilen çözüm senaryoları ve garantörlük tartışmalarına sert tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu belirterek, iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm modelinin tek gerçekçi yol oldu…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda son günlerde gündeme getirilen çözüm senaryoları ve garantörlük tartışmalarına sert tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu belirterek, iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm modelinin tek gerçekçi yol olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının gerçek dışı senaryoları sürekli gündeme taşıyarak yeni bir algı operasyonu yürüttüğünü savundu. Bu senaryolara kendi içlerinde de inanan ve beklenti içerisine giren kesimlerin bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, ortaya atılan iddiaların herhangi bir gerçeklik taşımadığını kaydetti.

Toprak tavizi karşılığında kısmi tanınma sağlanacağı yönündeki iddiaları eleştiren Ertuğruloğlu, böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk tarafının toprak vermesi halinde geriye tanınacak bir vatan toprağı kalmayacağını öne süren Ertuğruloğlu, “Kısmi tanınma” söyleminin de belirsiz ve gerçekçi olmayan bir beklenti olduğunu ifade etti.

Garantörlük konusuna da değinen Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün kaldırılarak yerine NATO garantisinin getirilmesi yönündeki iddiaların kamuoyuna yanlış şekilde sunulduğunu savundu. Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgisi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu konuda herhangi bir geri adımın söz konusu olamayacağını kaydetti.

2021 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen 5+1 formatındaki toplantıların ortak sonucunun “müzakere için ortak bir zeminin bulunmadığı” yönünde olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, buna rağmen yeni çözüm senaryolarının gündeme getirilmesini eleştirdi.

Açıklamasında Rum tarafının KKTC’nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul edip etmediği, izolasyonların kaldırılıp kaldırılmadığı ve Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusundaki yaklaşımında değişiklik olup olmadığı gibi sorular yönelten Ertuğruloğlu, bu konularda herhangi bir ilerleme sağlanmadığını savundu.

Kıbrıs Türk halkının kendi devletine, egemenliğine ve Anavatan Türkiye’ye sahip çıkması gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, geleceğin Rum tarafıyla kurulacak yeni bir ortaklıkta değil, iki egemen eşit devlet arasında geliştirilecek iyi komşuluk ilişkilerinde olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun kalıcı çözümünün iki devletli modelden geçtiğini belirterek, bunun dışında ortaya konulan yaklaşımların Kıbrıs Türk halkını hayal kırıklığına sürükleyeceğini savundu.