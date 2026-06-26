Esentepe'de traktör 7,20 metrelik araziye düştü: Sürücü hastanede!

Esentepe'de 25 Haziran 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, V.M (42), yönetimindeki BD 203 plakalı traktör ile isimsiz toprak yol üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sağından çıkarak yaklaşık 7,20 metre derinlikteki araziye düştü ve sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü V.M, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.