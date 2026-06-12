Eski eşini araçla yaraladığı iddia edilen zanlı teminata bağlandı

Hamitköy’de meydana gelen “ağır yaralama ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hamitköy’de meydana gelen “ağır yaralama ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru İpek Üzüm, zanlının 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy’de, umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerindeki boş arazi içerisinde M.U. isimli kadın ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle eski eşi O.E.’ye, kullanımındaki araçla çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle O.E.’nin göz kemiği orta duvarının kırıldığını ve vahim zarara uğradığını belirterek, olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, mahkemeden zanlı için uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise araçla çarpma iddiasına ilişkin araçta herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını sordu. Polis, araçta herhangi bir hasar tespit edilmediğini söyledi. Savunma tarafı ayrıca müvekkilinin O.E.’ye araçla çarpmadığını ileri sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.K.’nin 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına, iki kefilin 500’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.