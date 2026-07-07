7 Temmuz 2026 Salı
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Fenerbahçe’de Nicolo Melli’den 2 yıllık imza

SPOR 3
Yayınlama: 07 Temmuz 2026 Salı 23:25 | Güncellendi: 07.07.2026 20:41 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı&#8217;nda İtalyan oyuncu Nicolo Melli&#8217;nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.
Fenerbahçe’de Nicolo Melli’den 2 yıllık imza

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda İtalyan oyuncu Nicolo Melli’nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’mız, çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli basketbolcu, Fenerbahçe ile 1 Avrupa Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi