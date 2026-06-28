KTFF Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul, açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra divan kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda başkanlığa Arslan Bıçaklı, divan sekreterlikler…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul, açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra divan kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda başkanlığa Arslan Bıçaklı, divan sekreterliklerine ise Bayar Piskobulu ile Evren Mannaş getirildi.

Sertoğlu yabancı futbolcularla ilgili yetkiyi aldı Genel kurulda daha sonra KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kürsüye gelerek katılımcılara hitap etti. Sertoğlu, konuşmasında özellikle yabancı futbolcuların sözleşmeleri ve serbest kalma süreçleriyle ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekti. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesini talep eden Sertoğlu’nun önerisi, genel kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Böylece yönetim kurulu, yabancı futbolcuların sözleşme ve serbest kalma süreçlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisini genel kuruldan almış oldu.

Sertoğlu: “Spor Bakanlığı kurulacak, milli takım heyecanı devam etmeli” Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı kapsamlı konuşmada geride kalan sezonu değerlendirirken, yeni sezon düzenlemelerinden milli takım çalışmalarına, Spor Bakanlığı ihtiyacından yeni stadyum projesine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Geride kalan sezonun futbol adına son derece çekişmeli geçtiğini belirten Sertoğlu, liglerde şampiyonluk ve küme düşme yarışlarının son haftalara kadar sürmesinin futbolun doğasına uygun olduğunu söyledi.

Süper Lig’de puanlar artık yarıya bölünmeyecek Yeni sezonla birlikte uygulanacak sistem hakkında bilgi veren Sertoğlu, Süper Lig ve Birinci Lig’de play-off ve play-out sisteminin aynen devam edeceğini ancak önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Buna göre, şampiyonluk grubu ve play-out/off aşamasına geçilirken takımların puanları artık yarıya indirilmeyecek. Takımlar sezon boyunca topladıkları puanlarla ikinci aşamaya devam edecek.

Milli takım ülkeyi birleştirdi Milli takımın uzun yıllar sonra gerçekleştirdiği uluslararası temasların ülkede büyük bir heyecan yarattığını ifade eden Sertoğlu, futbolun toplumun tüm kesimlerini ortak bir noktada buluşturduğunu söyledi. Yaklaşık sekiz yıl sonra yaşanan bu milli heyecanın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Sertoğlu, teknik heyete, futbolculara ve organizasyonda büyük emek veren yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Duvarcı ile Hüseyin Ekmekçi’ye teşekkür etti. Milli takımın elde ettiği başarının ardından Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Sertoğlu, futbolculara prim desteği sağlayan kulüp başkanlarına da ayrıca teşekkür etti.

“Spor Bakanlığı artık zorunluluktur” Konuşmasının önemli bölümünü ülkedeki spor yönetimine ayıran Hasan Sertoğlu, yıllardır dile getirdikleri Spor Bakanlığı kurulması talebinin artık ertelenemez hale geldiğini söyledi. Mevcut yapının 32 federasyonu yönetmeye yeterli olmadığını belirten Sertoğlu, sporun tek bir daire müdürlüğüyle yönetilemeyeceğini ifade ederek, bakan, müsteşar, müdürler ve bölge sorumlularından oluşan güçlü bir teşkilatlanmaya ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Önümüzdeki seçimlerin ardından Spor Bakanlığı’nın kurulması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sertoğlu, “Kim kurarsa kursun önemli değil, ama Spor Bakanlığı mutlaka kurulmalıdır.” dedi.

Birinci Lig’de yabancı futbolcu düzenlemesi Genel kurulda yabancı futbolcu statüsüyle ilgili alınan kararlara da değinen Sertoğlu, 1. Lig’de yeni bir uygulamaya gidildiğini açıkladı. Mevcut iki Türkiye Cumhuriyeti kontenjanının korunacağını belirten Sertoğlu, kulüplerin isterlerse Türkiye Cumhuriyeti kontenjanlarından birini 22 yaş altı (01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan) üçüncü ülke yabancı oyuncusu için kullanabileceğini söyledi. Bu uygulamanın geçiş dönemi niteliğinde olacağını ifade eden Sertoğlu, gelecek yıllarda sistemin yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Yabancı futbolcu sözleşmeleri yeniden düzenlenecek Yabancı futbolcuların sözleşmeleri sona ermesine rağmen kulüpler arasında yaşanan hak iddialarının sorun oluşturduğunu belirten Sertoğlu, mevcut uygulamanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sözleşmesi sona eren bir futbolcu üzerinde kulüplerin süresiz hak iddia etmesinin doğru olmadığını ifade eden Sertoğlu, buna karşılık kulübünü terk ederek yükümlülüklerini yerine getirmeyen futbolcuların ise korunmaması gerektiğini belirtti. Bu konuda genel kurulun yönetime yetki vermesini isteyen Sertoğlu, yeni ve daha adil bir düzenleme hazırlanacağını açıkladı.

KTSYD ilişkileri Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalara da değinen Sertoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Futbol Federasyonu’nu muhatap almamasını eleştirdi. Federasyonun davet edilmediği organizasyonları kabul etmeyeceklerini belirten Sertoğlu, kurumlara ve makamlara saygının herkes için geçerli olması gerektiğini söyledi.

MOK ile yaşanan kriz çözüldü KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) ile yaşanan ödül krizine de değinen Hasan Sertoğlu, geçmişte birlikte mücadele ettikleri isimlerin bulunduğu MOK’ta yıllarca bu komiteden uzaklaştırılmak için mücadele verikleri birine ödül verilmesinin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Daha sonra MOK Başkanı Orçun Kamalı’nın kendileriyle görüşerek yapılan hatayı kabul ettiğini ifade eden Sertoğlu, yanlışın kabul edilmesiyle konunun tatlıya bağlandığını ve defteri kapattıklarını açıkladı.

BM ve AB’nin KTFF’ye ilgisi KTFF’nin uluslararası alandaki saygınlığının arttığını söyleyen Sertoğlu, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin federasyonu ziyaret ettiğini, ardından Avrupa Birliği’nin en üst düzey temsilcilerinden birinin de KTFF ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Bu ziyaretlerin federasyonun uluslararası alandaki ağırlığını gösterdiğini ifade eden Sertoğlu, yapılan görüşmelerin geleceğe yönelik umut verici gelişmelerin habercisi olabileceğini söyledi.

Yeni stat için çalışmalar sürüyor Yeni stat projesi konusunda da açıklamalarda bulunan KTFF Başkanı, mevcut Lefkoşa Atatürk Stadı’nın artık büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak durumda olmadığını ifade etti. Başbakan ile birlikte İstanbul’da bu konuda çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Sertoğlu, uzmanlarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. FIFA ve UEFA standartlarına uygun, yaklaşık 9 bin seyirci kapasiteli modern bir stat için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Sertoğlu, kısa süre içerisinde projenin temelinin atılmasını umut ettiklerini dile getirdi. Konuşmasını genel kurul üyelerine teşekkür ederek tamamlayan Sertoğlu, yeni sezonda ülke futbolunun daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mali ve Faaliyet raporları onaylandı Sertoğlu’nun konuşması sonrasında faaliyet raporu ve mali rapor genel kurulun onayına sunuldu. Her iki rapor da oybirliği ile kabul edildi. KTFF Olağan Genel Kurulu’nda son bölümde dilek ve temennilere geçildi ve kulüp temsilcileri de söz alarak ülke futbolunun geleceğine yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi.

Efe: “Lisans işlemleri tamamlanmadan futbolcular başka takımlara gidiyor” Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü adına konuşan Hasan Efe, altyapı futboluna ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Altyapıda lisans işlemleri tamamlanmadan futbolcuların başka kulüpler tarafından transfer edilmesinin rekabet ortamını olumsuz etkilediğini ifade eden Hasan Efe, özellikle 13 yaş altı futbolcular için yetiştirme bedeli uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.

Bozkurt takım sayısı ve antrenör sıkıntılarını işaret etti Mağusa Türk Gücü adına konuşan Başkan Koral Bozkurt ise Süper Lig’deki takım sayısının daha da azaltılarak 12 takımlı bir lig oluşturulmasını önerdi. Teknik adam konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Bozkurt, Spor Dairesi tarafından kulüplere yapılan maddi desteklerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi. Bozkurt: “Kime ne kadar kaynak aktarıldığı kamuoyu ile paylaşılmalı. Her konu objektif şekilde değerlendirilmeli. Biz Mağusa Türk Gücü olarak herhangi bir ayrıcalık talep etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.