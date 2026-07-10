Forest’te yeni başkan Hasan Efe

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu, bu akşam 9 kulüp lokalinde üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu, bu akşam 9 kulüp lokalinde üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurul, açılışın ardından divan heyetinin seçimiyle başladı. Divan Başkanlığına Ahmet Soyatlı seçildi. Toplantıda yönetim tarafından sunulan faaliyet raporu ile mali rapor üyelerin bilgisine sunularak yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle ibra edildi.

Başkan Münür Özler kısa bir konuşma yaparak kulübü gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Yeni başkan Hasan Efe, Münür Özler’e emeklerinden ötürü plaket takdim etti.

Efe tek aday

Daha sonra gündemin diğer maddesi olan başkan ve yönetim kurulu seçimine geçildi. Genel Kurula tek aday olarak gelen Hasan Efe üyelerin alkışlarıyla başkanlığa seçildi. Hasan Efe kulübün önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeler ve hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının son bölümünde üyeler dilek ve temennilerini paylaşarak kulübün geleceğine yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Olağanüstü genel kurul, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. Genel kurulun ardında yönetimde görev dağılımları da yapıldı.

İşte yönetim kurulu dağılımı:

Başkan: Hasan EFE

Mali işler Sorumlusu: Osman Taşkent

Mali İşler Sorumlu yardımcı: Bendeniz Aygün

Futbol Şube Sorumlusu: Ali Duvarcı

Futbol Şube Sorumlu Yardımcısı: Özer Hafız – Hasan Demirsu

Kadın Kolları ve Saha Sorumlusu: Hale Kırman – Hatice Paytoncu

Sosyal Medya, Basın ve Reklam: BertuğTopal

Kültürel İşler Sorumlusu: Erol Kanlıada

Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar

Altyapı Sorumlusu: Mert Atakan, Halil Özler

Altyapı Sorumlu Yardımcısı: Kazım Doğramacı, Hüseyin Aytaç

Genel Sekreter: Kemal Çakır

Tesisler Sorumlusu: Özgür İnönü, Ercan Arıklı

FAAL ÜYELER

1. Yasin Babahan

2. Hasan Günsoy

3. Özgür Mürvetten

4. Ahmet Akgün

5. Faik Fellahoğlu

6. Serhat Batılı

DİSİPLİN KURULU

1. Ahmet Soyadlı

2.Resa Saçar

3.Abdi Arsu

DENETLEME KURULU

1. Ahmet Ulubay

2. Hakkı Efe

3. Görkem Önem

Kaymaklı’da 17 oyuncu kiralık listesinde

Küçük Kaymaklı’da başka takımlara kiraya verilecek oyuncuların listesi de açıklandı.

Listedeki oyuncular şöyle; Turgut Kaan Çoban, Yağış Gençay, Gökhan Özer, Mehmet Göçben, Erce Çakmak, Raif Denktaş Pehlivan, Kadir Yiğit Taşkın, İbrahim Kaba, Ahmet Oduncuoğlu, Mehmet Özsoy, Ahmet Hafız, Furkan Taşkıran, Eran Kabidan, İsa Göksu, Adnan Gökman, Elmaz Eryaman, Arkan Erçelik.