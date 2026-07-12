Galatasaray, transfer sessizliğini bozuyor...

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlamaya vardı.

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlamaya vardı.

Galatasaray, transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Orta saha mevkiine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun transferinde son aşamaya geldi.22 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun kulübü Burnley ile de el sıkıştı.

OPSİYONLA GELECEK

Galatasaray, +4 genç yabancı kontenjanına da uygun olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Opsiyonun devreye girmesi halinde sarı-kırmızılıların kasasından 30 milyon euronun altında bir bedel çıkacak.

PERFORMANSI

Geride kalan sezon 35 Premier Lig maçında süre alan Ugochukwu, 3 gol 2 asistle oynadı.