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Gazimağosa Trafik Şubesi’nden Sıkı Denetim: Kuralları İhlal Edenlere Geçit Yok

KIBRIS 5
Yayınlama: 03 Temmuz 2026 Cuma 22:37 | Güncellendi: 03.07.2026 20:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem uygulanıyor. Trafik ekiplerinin kararlı çalışmaları sayesinde hem trafik güvenliğinin artırılması hem de olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar da Gazimağosa…
Gazimağosa Trafik Şubesi’nden Sıkı Denetim: Kuralları İhlal Edenlere Geçit Yok

Günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem uygulanıyor. Trafik ekiplerinin kararlı çalışmaları sayesinde hem trafik güvenliğinin artırılması hem de olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar da Gazimağosa Trafik Şubesi ekiplerinin özverili çalışmalarını takdirle karşılarken, denetimlerin aralıksız sürdürülmesinin trafikte daha güvenli bir ortam oluşturduğunu ifade ediyor. Yetkililer ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyararak, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs