Gazimağusa Belediyesi, son beş yılda 600’ü aşkın hayvanı kısırlaştırdı

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye kent genelinde sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek, kontrolsüz popülasyon artışını önlemek, halk sağlığı ile hayvan refahını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye kent genelinde sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek, kontrolsüz popülasyon artışını önlemek, halk sağlığı ile hayvan refahını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim İlke Sabit Soyer, konuyla ilgili açıklamasında, son 6 ayda 150 köpeğin kısırlaştırıldığını kaydetti.

Son beş yıllık süreçte 600’ü aşkın köpeğin kısırlaştırıldığı, kısırlaştırılıp kayıt altına alınan köpek sayısının 650’ye ulaştığını belirten Soyer, aynı dönemde 400 köpeğin rehabilitasyondan geçtiğini, 350 köpeğin de tedavisinin yapıldığını vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi As Başkanı Veteriner Hekim Hüseyin Manik ise, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların hem hayvan refahı hem de kent yaşamı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu yöndeki çalışmalarının kalıcı, sürdürülebilir ve insani çözümler üzerine kurulduğunu ifade etti.

Manik, “Hiçbir canlının yaşam hakkını yok saymadan, halk sağlığını ve kent güvenliğini de gözeten dengeli bir model için çalışıyoruz” dedi.