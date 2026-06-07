Gazimağusa’da 70 yaşındaki Muammer Moran hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 70 yaşındaki Muammer Moran, dün saat 14.00 sıralarında, ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa’da sakin 70 yaşındaki Muammer Moran, dün saat 14.00 sıralarında, ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı, akciğer enfeksiyonu, kalp ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

– Gazimağusa’da 18 yaşındaki bir genç tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanına ait araç park yerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 18 yaşındaki K.O.M., 24 yaşındaki D.Ç.’nin yüzüne tekme atıp ciddi şekilde darp etti, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

K.O.M, “vahim zarar ve ciddi darp”tan tutuklandı.

– Satışı yeşil reçeteye tabi hap bulunduran iki kişiye tutuklama

İskele Long Beach bölgesinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri devriye halinde bulundukları sırada R.K.(E-25) ve A.B.’nin (E-27) şüpheli hareketler sergilemeleri sonucu üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında satışı yeşil reçeteye tabi 13 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıslar, “ilaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket”ten tutuklandı.

– İskele, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde “sarhoşluk ve rahatsızlık”

İskele’de K.T.(E-23) ve Y.S.(E-22), Gazimağusa’da M.Ç. (E-26) ve Yeniboğaziçi’nde L.J.C.(E-72) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-“İhmal sonucu yangına sebep olmak”tan bir kişiye yasal işlem

Alaniçi’nde “ihmal sonucu yangına sebep olmak”tan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 12.00 sıralarında, Alaniçi köyünün batı kısmındaki bir arazide meydana geldi.

H.U.(E-34) spiral makinesi ile demir profil kestiği esnada atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu, yaklaşık bir dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, yaklaşık bir dönüm biçilmemiş arpa ile yol kenarında bulunan muhtelif akasya ağaçları yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.