Gazimağusa’da bir apartmana ait su depolarının bulunduğu bölümde çıkan yangın zarara neden oldu

KIBRIS 3

Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 21:27 | Güncellendi: 06.07.2026 18:40 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Gazimağusa’da bir apartmana ait su depolarının bulunduğu bölümde çıkan yangın zarara neden oldu.

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Gazimağusa’da bir apartmana ait su depolarının bulunduğu bölümde çıkan yangın zarara neden oldu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sabaha karşı 02.40 sıralarında, bir apartmana ait su depolarının bulunduğu bölümde muhtemelen çam ağacı püsküllerinin motorları örtüp, su motorunun aşırı ısınması sebebiyle yangın çıktı. Yangında, 3 adet su motoru, su depolarına ait plastik su borusu, dalgıç elektrik kablosu, 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ve 1 adet palmiye ağacının gövde kısmı yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.