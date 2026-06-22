Gazimağusa’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, ilk kaza 21 Haziran saat 17.00 sıralarında İsimsiz Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Ö. (E-73) yönetimindeki NT 852 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sincan Sokak’a geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaptı. Bu sırada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Muhammad Usman Khan (E-29) yönetimindeki YF 263 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol pelvis kemiğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı ve müşahede altına alındı.

İkinci kaza ise aynı gün saat 23.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Erkin Coşkun (E-51), yönetimindeki TLZ 088 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Zabitler Petrol önlerine geldiğinde, yolun ortasında duran Gazimağusa sakini Rabikan Nalbant’a (E-54) çarptı.

Ağır yaralanan yaya, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Erkin Coşkun tutuklanırken, her iki kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.