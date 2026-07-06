6 Temmuz 2026 Pazartesi
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Gazimağusa'da yeşil reçeteye tabi 625 hap ele geçirildi

KIBRIS 4
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 20:12 | Güncellendi: 06.07.2026 18:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında F.M.'nin (K-19) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, çeşitli markalarda yeşil reçeteye tabi toplam 625 hap bulunarak emare alındı.
Gazimağusa'da yeşil reçeteye tabi 625 hap ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında F.M.'nin (K-19) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, çeşitli markalarda yeşil reçeteye tabi toplam 625 hap bulunarak emare alındı.

- Çamlıköy'deki kavgada iki tutuklu

Çamlıköy'de dün saat 14.00 sıralarında R.H. (E-41) ile S.S. (E-42) arasında çıkan kavgada ise R.H.'nin sağ el serçe parmağı kırılırken, kavgaya karışan iki kişi de tutuklandı.

- Gazimağusa'da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa'da bugün saat 01.45 sıralarında alkollü olduğu sırada nefes örneği vermeyi reddeden ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen B.D. (E-24) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs