Gazimağusa ekibinden uluslararası başarı

Gazimağusa Halkdansları Derneği, Yalova’da düzenlenen 39. Uluslararası Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nda sergilediği etkileyici performansla üçüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

Gazimağusa Halkdansları Derneği, Yalova’da düzenlenen 39. Uluslararası Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nda sergilediği etkileyici performansla üçüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

KKTC’yi temsil eden ekip, Kıbrıs Türk halk kültürünü ve geleneksel danslarını uluslararası sahnede başarıyla tanıttı.

Aylar süren hazırlıkların ardından yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan ekip, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Elde edilen derece, KKTC halk dansları camiası adına da önemli bir gurur kaynağı oldu.