LBO Koroları sezonu “Bir Şehrin Ezgisi” konseriyle tamamlıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Koroları, 2025-2026 çalışma dönemini “Bir Şehrin Ezgisi (The Melody of a City)” adlı sezon sonu konseriyle tamamlayacak.

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Koroları, 2025-2026 çalışma dönemini “Bir Şehrin Ezgisi (The Melody of a City)” adlı sezon sonu konseriyle tamamlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın eşlik edeceği konser, 18 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Belediye Orkestrası Şefi Oskay Hoca ile Koro Şefi Hare Yakula yönetiminde sahnelenecek konserde, çocuk, gençlik ve yetişkin koroları yıl boyunca hazırladıkları eserleri seslendirecek.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın kuruluşunun 35’inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, koroların bir yıllık çalışmaları dinleyicilerle buluşacak.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek etkinlik, LBO Koroları’nın sezon kapanış konseri niteliğini taşıyor.

Öte yandan Lefkoşa Belediye Orkestrası, sezon finalini 30 Haziran’da düzenleyeceği Latin müzik konseriyle yapacak. “Müzikle Bir, Şehrimizle Bir” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin sanatseverleri bir araya getirmesi hedefleniyor.