Geçitkale Akademi’den Başkan Halil Kasım’a teşekkür ziyareti

U13 Ligi’nin iddialı takımlarından Geçitkale Akademi, U13 takımı Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

U13 Ligi’nin iddialı takımlarından Geçitkale Akademi, U13 takımı Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Akademi çocuklarının da yer aldığı ziyarette, kulüp yetkilileri tesislerin oluşumu, akademinin kuruluş süreci ve gelişiminde sağlanan maddi ve manevi desteklerden dolayı Başkan Halil Kasım’a teşekkür etti.

Akademi sorumlusu Mehmet Çavuş, Başkan Kasım’ın verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederken, ziyarette sorunların da ele alındığı belirtildi. Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.