Geçitkale’de Voleybol Şöleni coşkuyla tamamlandı

Geçitkale Serdarlı Belediyesi ile Geçitkale İlkokulu iş birliğinde düzenlenen 2. Voleybol Şöleni, Geçitkale İlkokulu’nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Geçitkale Serdarlı Belediyesi ile Geçitkale İlkokulu iş birliğinde düzenlenen 2. Voleybol Şöleni, Geçitkale İlkokulu’nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, Geçitkale İlkokulu ile Şht. Salih Terzi Gönendere İlkokulu kız voleybol takımları arasında oynanan karşılaşma oldu. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka, izleyenlerden tam not aldı.

“Çocuklar geleceğimizdir”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende tüm sporculara ve takımlara kupa ile madalyaları takdim edildi. Öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı törene damga vururken, aileler de tribünlerden verdikleri destekle etkinliğe renk kattı. Organizasyon yetkilileri, çocukların sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, voleybol şöleninin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlikte, çocukların yaşadığı sevinç ve coşku günün en anlamlı görüntüleri arasında yer aldı. “Çocuklarımız geleceğimizdir” anlayışıyla gerçekleştirilen şölen, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.