Mağusa Türk Gücü U10 Takımı iddialı

Mağusa Türk Gücü U10 Takımı, Kapadokya’da düzenlenecek International Junior Cup Turnuvası’nda mücadele etmek üzere Türkiye’ye hareket etti.

Mağusa Türk Gücü U10 Takımı, Kapadokya’da düzenlenecek International Junior Cup Turnuvası’nda mücadele etmek üzere Türkiye’ye hareket etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda takımın katılacağı organizasyonda yer alacak sarı-yeşilli ekip, hem önemli bir futbol deneyimi yaşayacak hem de başarılı sonuçlar elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, turnuvada mücadele edecek U10 takımına başarı dilekleri iletilirken, genç futbolcuların Mağusa Türk Gücü’nü en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancın tam olduğu vurgulandı.