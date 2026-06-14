Geçitkale ve Güzelyurt'ta kaza: 1 yaralı, 1 tutuklu

Geçitkale-Dörtyol ana yolu üzerinde, dün sabah 06.30 sıralarında R.M. (E-60) yönetimindeki VD 863 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırım taşlarıyla çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarparak çember içerisinde durdu.

Geçitkale-Dörtyol ana yolu üzerinde, dün sabah 06.30 sıralarında R.M. (E-60) yönetimindeki VD 863 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırım taşlarıyla çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarparak çember içerisinde durdu.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

-Güzelyurt’ta aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Güzelyurt’ta Piyale Paşa Sokak üzerinde, bu sabah 06.00 sıralarında A.F.M. (E-22) 166 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LA 771 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun solunda bulunan bir oto-galeriye ait demir kapıyla galeride park halindeki FN 300 plakalı aracın sol arka kısmına çarpıp duran aracın çarptığı galeri kapısı ise, yolun sol tarafında park halinde bulunan RH 720 plakalı aracın sağ ön çamurluğuna çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.