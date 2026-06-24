İnsan Hakları Derneği: BM’nin görüşmeleri başlatma girişimleri ciddiye alınamaz

KKTC İnsan Hakları Derneği, BM’nin Rum Yönetimi’nin İsrail, Fransa ve ABD’ye Güney Kıbrıs’ta askeri üs vererek uluslararası hukuku hiçe saymasına göz yumduğunu kaydederek, “BM buna göz yumabiliyorsa, görüşmeleri başlatma yönündeki girişimleri de ciddiye alınamaz.” dedi.

KKTC İnsan Hakları Derneği, BM’nin Rum Yönetimi’nin İsrail, Fransa ve ABD’ye Güney Kıbrıs’ta askeri üs vererek uluslararası hukuku hiçe saymasına göz yumduğunu kaydederek, “BM buna göz yumabiliyorsa, görüşmeleri başlatma yönündeki girişimleri de ciddiye alınamaz.” dedi.

Dernek açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmeleri başlatma girişimlerinin de bir anlaşma için olmadığı belirtilerek, “Girişimler Kıbrıs Türklerine hak tanımak hiç değil, Kıbrıs Türklerinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyetini meşru hükümet olarak kabul etmelerini sağlamak içindir” denildi.