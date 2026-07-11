Gemikonağı, Girne ve Gazimağusa’da hırsızlık: 3 tutuklu

Gemikonağı, Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında üç kişi tutuklandı.

Gemikonağı, Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2026 tarihinde Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden O.E.F. (E-23), market içerisinden aldığı toplam 4 bin 519,09 TL değerindeki çeşitli gıda ve kozmetik ürünlerini ödeme yapmadan dışarı çıkararak çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı tespit edilerek tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN DEPOSUNDAN LASTİK ÇALDI

Girne’de faaliyet gösteren bir araç lastiği satış mağazasında çalışan C.C.B.’nin (E-22), 1 Temmuz 2026 tarihinde iş yerine ait depodan toplam değeri 21 bin 888 TL olan dört adet araç lastiğini çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı tutuklandı.

ECZANEDEN KREM ÇALDIĞI İDDİASIYLA ERCAN’DA YAKALANDI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eczanede 5 Ocak 2026 tarihinde reyonda satışa sunulan toplam 1 bin 710 TL değerindeki üç adet kremin çalınmasıyla ilgili soruşturmada zanlı olarak aranan E.M. (E-65), 10 Temmuz 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin üç olayla ilgili soruşturması sürüyor.