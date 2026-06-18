Şenkul, Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu Akdeniz Spor Birliği’ni kutladı

Murat Şenkul yayımladığı tebrik mesajında, “Bu sezon ortaya koyduğu üstün performansla KKTC Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaşan Akdeniz Spor Birliği, aynı zamanda Girnemize büyükler basketbol ligindeki ilk kupasını kazandırarak kentimizin spor tarihine önemli bir başarı eklemiştir. Bu başarı sadece kulübün değil, tüm Girne’nin gururudur”…

Murat Şenkul yayımladığı tebrik mesajında, “Bu sezon ortaya koyduğu üstün performansla KKTC Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaşan Akdeniz Spor Birliği, aynı zamanda Girnemize büyükler basketbol ligindeki ilk kupasını kazandırarak kentimizin spor tarihine önemli bir başarı eklemiştir. Bu başarı sadece kulübün değil, tüm Girne’nin gururudur” dedi.

Şenkul, 2004 yılında kurulan ve bugüne kadar sporun gelişimine önemli katkılar sağlayan Akdeniz Spor Birliği’nin Girne Belediyesi'yle sportif alanda başarılı işbirlikleri bulunduğunu kaydetti. Kulübün altyapısında yaklaşık 5 yüz sporcunun bulunduğuna işaret eden Şenkul, son yıllarda büyükler kategorisinde elde edilen başarıların altyapıda verilen emeklerin bir sonucu olduğunu kaydetti.