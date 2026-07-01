Gençlerimiz Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteriyor

KKTC Hentbol Federasyonu, yetiştirdiği başarılı sporcu ve antrenörlerle Türkiye Milli Takımlarına katkı sağlamaya devam ediyor.

KKTC Hentbol Federasyonu, yetiştirdiği başarılı sporcu ve antrenörlerle Türkiye Milli Takımlarına katkı sağlamaya devam ediyor.

2026 U17 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kadın ve erkek U17 Plaj Hentbolu Milli Takımlarımızın kamp kadroları açıklandı. Bu önemli süreçte, yardımcı antrenör olarak Bahir Arnal, sporcu olarak ise Abdullah Temel ve İbrahim Günay milli takım kampına davet edilerek bizleri gururlandırdılar.

25-30 Haziran tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen hazırlık kampı, şampiyona öncesindeki son durak oldu. Teknik ekiplerimiz ve sporcularımız kampta stratejik çalışmalarını tamamladı ve Avrupa sahnesine odaklandı.

Millilerimiz, dün başlayan ve 5 Temmuz’a kadar sürecek olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen U17 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etmek için sahaya çıktı.