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Geri manevra faciaya dönüştü: 85 yaşındaki kadın ağır yaralandı

KIBRIS 11
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 19:16 | Güncellendi: 14.07.2026 18:04 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Aydınköy'de Laleli Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, geri manevra yapan bir aracın çarptığı 85 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Geri manevra faciaya dönüştü: 85 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Aydınköy'de Laleli Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, geri manevra yapan bir aracın çarptığı 85 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre, M.B. (54) yönetimindeki çift kabin araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geri geri seyrettiği sırada, aynı yönde yol içerisinde yaya olarak yürüyen N.Y. (85)'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan N.Y., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü M.B. tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs