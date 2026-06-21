Girne Antik Liman’da Tarihe Yolculuk Projesi

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ataoğlu, eski Gümrük Binası’nın alt bölümünde, Girne Antik Limanı’nın geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümü anlatan küçük bir sergi salonunun hayata geçirileceğini duyurdu. Sergide limanın restorasyon öncesi ve sonrası görüntüleri, tarihi belgeler, fotoğraflar ve limanın kültürel mirasını yansıtan materyalle…

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ataoğlu, eski Gümrük Binası’nın alt bölümünde, Girne Antik Limanı’nın geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümü anlatan küçük bir sergi salonunun hayata geçirileceğini duyurdu. Sergide limanın restorasyon öncesi ve sonrası görüntüleri, tarihi belgeler, fotoğraflar ve limanın kültürel mirasını yansıtan materyallerin yer aldığını belirten Ataoğlu, amaçlarının ziyaretçilere limanın hikâyesini anlatmak olduğunu söyledi. Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nda gerçekleştirilen restorasyon ve yenileme çalışmalarının yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını ifade ederek, bölgenin tarihi kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da en az altyapı yatırımları kadar önemli olduğunu vurguladı. “Girne Antik Limanı, ülkemizin en önemli kültürel ve turistik değerlerinden biridir. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler sadece limanın güzelliğini görmekle kalmayacak, aynı zamanda geçmişini de öğrenme fırsatı bulacak. Açacağımız sergi salonu ile limanın yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne sereceğiz” diyen Ataoğlu, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti. Ataoğlu, sergi salonunun açılışa hazır olduğunu söyleyerek ömümüzdeki günlerde ziyaretçilerin hizmetine gireceğini belirtildi.