Girne’de alkol tesiri altındayken şirket aracını ateşe vermekle itham edilen 1 kişi tutuklandı

Girne’de kendi şirketine ait aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği gerekçesiyle A.Ö. (E-45) tutuklandı.

Girne’de kendi şirketine ait aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği gerekçesiyle A.Ö. (E-45) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada olayın bugün saat 11.45’te Aygül Sokak’ta meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, alkollü içki tesiri altında bulunduğu belirtilen ve nefes örneği vermeyi reddeden A.Ö.’nün, makul mazereti olmaksızın aracı ateşe vererek tamamen yanmasına neden olduğu belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.